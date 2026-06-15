Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 15 bin megavatı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin rüzgar potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışmaların yoğunlaşacağını belirterek, nisan sonu itibarıyla kurulu kapasitedeki payın yüzde 12'ye ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan "15 Haziran Dünya Rüzgar Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, Türkiye'de 2002'de 19 megavatla toplam elektrik kurulu gücünde binde 1 paya sahip rüzgarın, nisan sonu itibarıyla 15 bin 75 megavata ulaşarak kurulu güçte yüzde 12 pay elde ettiği kaydedildi.

Rüzgar enerjisindeki bu atılımda, kamunun düzenleyici rolü ile yerli ve yabancı yatırımcıların önemine işaret edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2025'te 78 ilimizde irili ufaklı toplam 7 bin 110 elektrik üretim santrali hizmete girmiştir. Santrallerin toplam yatırım değeri yaklaşık 5,6 milyar dolar, kurulu gücü ise 8 bin 313 megavattır. Bunun 6 bin 63 megavatını güneş, 1946 megavatını rüzgar santralleri oluşturuyor." ifadeleri anımsatıldı.

Deniz üstü rüzgarda izin süreçlerinin ardından YEKA yarışması yapılacak

Bakanlığın, her yıl en az 2 bin megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışması yaptığı bildirilen açıklamada, yeni YEKA modeliyle 2024 ve 2025'te toplam 3 bin 800 megavatlık yeni kapasite tahsis edildiği, bu yıl da 1500 megavatı rüzgar olmak üzere toplam 2 bin megavatın üzerinde yeni YEKA yarışması düzenleneceği belirtildi.

Bakanlığın ayrıca "offshore" olarak ifade edilen deniz üstü rüzgar alanında da önemli çalışma başlattığı vurgulanan açıklamada, "Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore sahası belirlendi. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışması yapılacak." bilgisi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2035'te "rüzgar ve güneşte 120 bin megavat" hedefi olduğuna işaret ederek, "2035 yılına kadar offshore rüzgarda 5 bin megavatlık kurulu güce ulaşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Karada veya denizde, her nerede olursa olsun ülke kaynaklarını milletin hizmetine sunmaya gayret ettiklerini belirten Bayraktar, "Rüzgarda 140 bin megavatlık bir potansiyelimiz var. Bu potansiyeli harekete geçirmek için daha çok çalışacağız. Rüzgar türbinleri, ülkemizin enerjide bağımsızlığının en güçlü simgelerinden biri olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar, bunu yaparken yerli ve milli üretime de çok önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Halihazırda rüzgar türbinlerinde yüzde 60'ın üzerinde yerlilik oranına eriştik. Kule, jeneratör ve kanat üretimindeki yerlilik oranımız ise yüzde 70'in üzerine çıktı. Bugün artık sadece enerji tüketen değil, yerli ve milli imkanlarla teknoloji geliştiren, komponent üreten ve bunu ihraç eden bir ülkeyiz."