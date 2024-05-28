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Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin risk primini gösteren CDS'nin son 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı. Şimşek, doğru politikaların uygulanmasıyla risk priminin düşmesinin hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azalttığını ve dış finansmana erişimi kolaylaştırdığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin risk primini gösteren CDS'nin (Credit Default Swap) son 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı.

Bakan Şimşek, X hesabından Türkiye'nin kredi risk primi hakkında bilgi paylaştı. Şimşek, Türkiye'nin risk primini gösteren CDS'nin son 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, "Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti. Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye Finans Ekonomi Güncel Haberler

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