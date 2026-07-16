Türkiye'nin toplu taşıma aracı ihracatı yılın ilk yarısında 1,7 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin ocak-haziran döneminde 60 ülkeye gerçekleştirdiği otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 artarak 1 milyar 727 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,5 arttı.

Sektörün 2025'in ocak-haziran döneminde 1 milyar 482 milyon 440 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 727 milyon 23 bin dolara yükseldi.

Bu süreçte sektör temsilcileri 60 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs gönderdi.

Fransa'ya 302 milyon 253 bin dolarlık ihracat

Ocak-haziran döneminde en fazla otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan ülke Fransa oldu.

Fransa'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 8,4 artışla 278 milyon 813 bin dolardan 302 milyon 253 bin dolara çıktı.

İkinci sıradaki Almanya'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 yükselişle 233 milyon 602 bin dolardan 247 milyon 285 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki İtalya'ya gerçekleştirdikleri ihracat ise geçen ocak-haziran döneminde 118 milyon 19 bin dolarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 54,6 artışla 182 milyon 493 bin dolar oldu.

İspanya yüzde 25 artış ve 85 milyon 807 bin dolarla dördüncü ve Birleşik Krallık ise yüzde 27 düşüş ve 83 milyon 203 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Romanya'ya yüzde 36'lık ihracat artışı

Romanya'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, yüzde 36,3 yükselişle 59 milyon 306 bin dolardan 80 milyon 839 bin dolara ulaştı. Romanya yılın ilk yarısında en çok otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan altıncı pazar oldu.

Yedinci sırada bulunan Polonya'ya otobüs ihracatı yüzde 11,6 düşüşle 84 milyon 739 bin dolardan 74 milyon 866 bin dolara geriledi.

Yılın ilk yarısında, 2025'in aynı dönemine göre ABD yüzde 32,8'lik artış ve 66 milyon 170 bin dolarla sekizinci, Portekiz yüzde 50'lik yükseliş ve 48 milyon 193 bin dolarla dokuzuncu ve Çekya da yüzde 136,3'lük artış ve 46 milyon 516 bin dolarla onuncu ülke olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Nijerya'ya bu yılın ilk altı ayında 16 milyon 169 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs satışı gerçekleştirildi.