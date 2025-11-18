Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin en bilinen kağıt helva üreticilerinden Şükreden Gıda, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. Çocukların yoğun olarak tükettiği kağıt helva ve şekerleme ürünleriyle tanınan şirket, "Balkos" markasıyla sektörde uzun yıllar öncü konumda bulunuyordu.

Firma için yapılan konkordato başvurusunun ardından İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce verilen geçici mühletleri kesinleştirerek şirkete bir yıllık iflas koruması sağladı.

KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkeme, şirketin mali yapısının yakından izlenmesi amacıyla iki kişiden oluşan bir konkordato komiseri heyeti atanmasına hükmetti. Söz konusu heyet, şirketin faaliyetlerini ve mali planlamasını bir yıl boyunca inceleyecek.

Yine mahkeme kararına göre, bir yıl sonra yapılacak kritik duruşma öncesi şirket hakkında nihai rapor hazırlanarak mahkemeye sunulacak.

1980'LERDEN BU YANA ÜRETİM YAPIYOR

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Şükreden Gıda, 1980'li yıllarda kağıt helva üretimine başladı. Zaman içinde ürün gamını genişleten firma; krokan, cezerye ve bar tipi atıştırmalıklarla üretim faaliyetini sürdürüyordu.