Haberler

Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Balkos" markasıyla bilinen Şükreden Gıda, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girdi. Mahkeme, firmaya bir yıllık kesin mühlet tanırken, şirketi denetlemek üzere iki kişilik komiser heyeti atadı.

  • Şükreden Gıda konkordato ilan etti.
  • Mahkeme şirkete bir yıllık iflas koruması sağladı.
  • Şirket 1980'li yıllarda kağıt helva üretimine başladı.

Türkiye'nin en bilinen kağıt helva üreticilerinden Şükreden Gıda, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. Çocukların yoğun olarak tükettiği kağıt helva ve şekerleme ürünleriyle tanınan şirket, "Balkos" markasıyla sektörde uzun yıllar öncü konumda bulunuyordu.

Firma için yapılan konkordato başvurusunun ardından İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce verilen geçici mühletleri kesinleştirerek şirkete bir yıllık iflas koruması sağladı.

KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkeme, şirketin mali yapısının yakından izlenmesi amacıyla iki kişiden oluşan bir konkordato komiseri heyeti atanmasına hükmetti. Söz konusu heyet, şirketin faaliyetlerini ve mali planlamasını bir yıl boyunca inceleyecek.

Yine mahkeme kararına göre, bir yıl sonra yapılacak kritik duruşma öncesi şirket hakkında nihai rapor hazırlanarak mahkemeye sunulacak.

1980'LERDEN BU YANA ÜRETİM YAPIYOR

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Şükreden Gıda, 1980'li yıllarda kağıt helva üretimine başladı. Zaman içinde ürün gamını genişleten firma; krokan, cezerye ve bar tipi atıştırmalıklarla üretim faaliyetini sürdürüyordu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
ABD'nin Gazze tasarısı BMGK'da kabul edildi

Trump'ın planı BMGK'dan geçti! Tepki jet hızında geldi
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

köklü derken?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

2002'den 2010'a kadar lale devrini yaşadınız, devletin bütün mal varlıkları satıldı etrafa para saçıldı sizde zannettiniz ki ne iyi yönetim Türkiye uçuyor eee şimdi lale devri bitti şimdi çöküş devri, bu firmalardan sonra Türkiye'nin de batıp, yok olduğunu göreceksiniz, çocuklarınıza, torunlarınıza bir Cehennem bıraktınız, eserinizle, seçimlerinizle gurur duyun.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Konya'da 16 yaşındaki genç, babasını bıçaklayarak öldürdü

Kardeşi ve annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
Rus güçleri, Ukrayna'da Türk gemisini vurdu

Rus güçleri, Türk gemisini vurdu! 16 personel vardı
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Konya'da 16 yaşındaki genç, babasını bıçaklayarak öldürdü

Kardeşi ve annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Trump: Suudi Arabistan'a F-35'leri satacağız

Trump kritik zirve öncesi F-35 kararını verdi
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim

Galatasaray maçına özel karar! Sarı-kırmızılılar duyunca çok kızacak
Trafikteki kavgayı ayırmak istedi, pişman oldu! O anlar kameralarda

İnsanlık yapmak istedi, pişman oldu
Jose Mourinho, Rafa Silva'dan sonra Süper Lig'in bir yıldızını daha gözüne kestirdi

Rafa Silva'dan sonra Süper Lig'in bir yıldızını daha istiyor
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.