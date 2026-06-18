Haberler

Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan ayında 171,6 milyar dolar oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 171,6 milyar dolara yükseldi. Bankalar kaynaklı borçlar yüzde 5,8 artarken, döviz cinslerinde Türk lirasının payı arttı.

Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 3 artarak Nisan ayı itibarıyla 171,6 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Nisan 2026 Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 3 artarak Nisan ayı itibarıyla 171,6 milyar ABD doları oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 242,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında artarak 75,5 milyar ABD doları oldu. Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri, bir önceki aya göre yüzde 4,1 oranında artarak 8,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 6,7 oranında artışla 18,6 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,9 oranında artışla 22,2 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatlar yüzde 9,2 oranında artarak 26,0 milyar ABD dolarına yükseldi. Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarak 71,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 1,3 oranında artarak 64,4 milyar ABD doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 19,6 oranında artarak 7,0 milyar ABD dolarına yükseldi.

KVDB stoku içerisinde ABD doları ve euronun payı azalırken, Türk lirası ve diğer döviz cinslerinin payında artış oldu. Buna göre, stokun yüzde 34,8'ini ABD doları, yüzde 26,7'sini euro, yüzde 24,5'ini Türk lirası ve yüzde 14,0'ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişantaşı'nda görüntülenen Nez'den estetik açıklaması: Hayata bir kere geliyoruz

Nişantaşı'nda görüntülendi, itirafıyla röportaja damga vurdu
Taşacak Bu Deniz'de şok ayrılık! Onur Dilber'den dikkat çeken sözler

Şok ayrılık! Diziden çıkarılan oyuncudan çok konuşulacak sözler
İzmir'de 6 milyonda 1 görülen olay! Erkek kedi doğum yaptı

6 milyonda 1 görülen olay! Sabah fark edince neye uğradığını şaşırdı
Konak'ta film gibi operasyon! Firariler kaçamadı: Silah, uyuşturucu ve para...

Dron havalandı, operasyon başladı
Bilim insanları 5 bin 500 yıllık veba varyantı tespit etti

Mezarlıktan çıkan sır bilim dünyasını sarstı! Tüm hesaplar değişti
Motorinin ardından benzine de indirim göründü

Peş peşe 4. indirim! Bu gece tabelalar değişiyor
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı

Bu da cübbeli görgüsüzlük