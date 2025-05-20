Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Mart Ayında Düştü

Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında azalarak Mart ayı itibarıyla 172,7 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Mart ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında azalarak Mart ayı itibarıyla 172,7 milyar ABD doları oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 224,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında artarak 77,8 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 4,2 oranında azalarak 30,2 milyar ABD doları oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında azalarak 18,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 1,1 oranında artışla 18,5 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,5 oranında artışla 19,5 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 0,9 oranında artarak 21,3 milyar ABD doları olmuştur. Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranında artarak 64,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,5 oranında artarak 60,7 milyar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 6,9 azalarak 4,1 milyar ABD doları oldu.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 35'inin ABD doları, yüzde 26'sının Euro, yüzde 24'ünün Türk Lirası ve yüzde 15'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Mart ayı itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, Merkez Bankası ile Genel Hükümet'in toplam yükümlülükleri bir önceki aya göre azalış göstermişken, Bankalar ve Diğer Sektörlerin yükümlülüklerinde artış gözlendi. - İSTANBUL