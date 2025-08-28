Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatıldı

Türkiye'nin ilk "lüks ve butik" konseptli alışveriş merkezi olan Prestige Mall, 18 yılın ardından kapılarını kapattı. Ekonomik koşullar ve yönetim sorunları nedeniyle alınan karar sonrası, İstanbul Başakşehir'deki AVM geçtiğimiz hafta itibarıyla faaliyetlerini tamamen sonlandırdı.

EKONOMİK KRİZ AVM'LERİ VURDU

Türkiye'de artan hayat pahalılığı vatandaşların tüketim alışkanlıklarını değiştirirken, alışveriş merkezleri de zor günlerden geçiyor. Bir dönem gözde olan lüks segmentteki AVM'ler müşteri kaybı yaşarken, Prestige Mall bu sürece daha fazla dayanamadı.

HAYALET ŞEHRE DÖNÜŞTÜ

Kapatma kararı ilk olarak mağazalara bildirildi. Peş peşe kapanan dükkânların ardından AVM adeta hayalet şehre dönüştü. Temmuz ayında tamamlanması planlanan tasfiye süreci bir ay uzatıldı ve geçtiğimiz hafta tüm mağazalar faaliyetlerine son verdi.

18 YILLIK YOLCULUK

2007 yılında Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen Prestige Mall, 25 bin metrekare toplam alan ve 12 bin metrekare kiralanabilir hacimle açılmıştı. Kısa süre sonra 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu'na satılan AVM, Türkiye'nin lüks alışverişteki ilk denemesi olarak tarihe geçti.