Haberler

Sakarya'daki Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının yapımında yüzde 55 ilerleme sağlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da yapımı süren Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikasında %55 ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Fabrikanın bu yıl içinde tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da 15 bin metrekarelik alanda devam eden hızlı tren fabrikasının yapım çalışmalarında 4,5 ayda yüzde 55 ilerleme sağladıklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) bünyesinde yapılan Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde yapımı devam eden hızlı tren fabrikasında çalışmaları hızla sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ öncülüğünde hızlı trenlerini üretebileceğini kaydetti.

Uraloğlu, artık hızlı trenlerin fabrikalarını inşa edebilen, teknolojisini geliştiren, üretim süreçlerini kendi mühendisliğiyle yöneten, tren setlerini üreten ve test eden bir Türkiye olduğunu vurguladı.

Fabrika çalışmalarındaki son duruma ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"4,5 ayda, 18 bin metrekarelik devasa bir alanda devam eden hızlı tren fabrikamızın yapım çalışmalarında yüzde 55 ilerleme sağladık. Bu yıl içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak fabrikayı hizmete almayı ve ülkemizin hızlı trenlerini bu tesiste üretmeyi hedefliyoruz. Fabrikanın tamamlanmasıyla, 225 kilometre hıza sahip Türkiye'nin ilk hızlı treni başta olmak üzere raylı sistemler alanındaki nice yerli ve milli hızlı tren bu tesiste hayat bulacak. Yüksek hızlı tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçleri tek çatı altında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin yerli ve milli tren üretim kapasitesine önemli katkı sağlayacak."

Uraloğlu, fabrikanın, hızlı tren üretiminde ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten alacağına işaret ederek, "Kurulacak güneş enerji sistemi sayesinde hem sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturacağız hem de karbon ayak izimizi azaltacağız. Raylı sistemlerde yerliliği artırırken çevreye duyarlı bir üretim anlayışını da esas alacağız. Tesisimizin devreye girmesiyle birlikte ülkemizin ihtiyaç duyduğu hızlı tren setlerini kendi imkanlarımızla üreteceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

Bir suikast daha! 5 günde 3. üst düzey ölüm
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor!
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i kaybetmesine rağmen çeyrek finalde

Çeyrek finale kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı

Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı
Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti

Bir anlık dikkatsizlik dev savaş gemisinin konumunu ifşa etti
Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor!
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü

''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü