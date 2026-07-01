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Türkiye'nin mayıstaki ham çelik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 arttı

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Türkiye'nin ham çelik üretimi mayısta geçen yıla göre yüzde 8,9 artarak 3,4 milyon tona yükseldi. İhracat miktar ve değer olarak gerilerken, ithalatta düşüş yaşandı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artışla 3,4 milyon tona yükseldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), mayıs ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 8,9 artarak 3,4 milyon ton oldu. Üretim, ocak-mayıs döneminde yüzde 6,8 artışla 16,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi ise mayısta yıllık bazda yüzde 1,1 azalışla 3,4 milyon tona geriledi, ocak-mayıs döneminde ise yüzde 7,5 artışla 16,7 milyon tona çıktı.

Çelik ürünleri dış ticareti

Çelik ürünleri ihracatı, mayısta 2025'in aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 0,2 azalışla 1,3 milyon ton, değer yönünden yüzde 0,6 düşüşle 914,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat, ocak-mayıs döneminde ise yıllık bazda miktar bakımından yüzde 2,9 azalışla 6,1 milyon tona, değer bakımından yüzde 4,7 azalışla 4,1 milyar dolara geriledi.

İthalat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 16,4 azalışla 1,6 milyon ton, değer bazında yüzde 18,2 düşüşle 1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yılın ilk 5 ayında ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 0,5 artışla 7,5 milyon tona yükseldi, değer yönünden ise yüzde 3,7 azalışla 5,1 milyar dolara indi.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 80,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 79,9 seviyesine geriledi.

Tedbirlerin hızlandırılmasına ihtiyaç duyuluyor

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, son dönemde Çin menşeli ürünlere yönelik çeşitli ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasına rağmen, bu ülke kaynaklı çelik ithalatının beklenen ölçüde gerilemediğini hatta bazı ürün gruplarında yüksek oranlı artış eğilimini sürdürdüğünü bildirdi.

Rusya ve ASEAN ülkelerinden gerçekleştirilen ithalatın da yükseliş eğiliminde olduğunu belirten Yayan, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği (AB) tarafından 2026 Temmuz'da yürürlüğe konulan yeni çelik korunma önleminin Türk çelik sektörü üzerindeki sınırlayıcı etkisinin başlangıçta öngörülenden daha düşük seviyede kalabileceği, özellikle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ülkeleri için tahsis edilen 1,5 milyon tonluk serbest kotadan alınabilecek pay sayesinde, Türkiye'nin AB'ye yönelik çelik ihracatının yıllık bazda 3 milyon tonun üzerine çıkarılabileceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, küresel ticarette korumacılık eğilimlerinin giderek güç kazandığı mevcut konjonktürde, Türkiye'nin de sanayi ve dış ticaret politikalarını gözden geçirmesine, yerli üretimi desteklemesine, haksız ithalatı önleyerek ve dış ticaret dengesini güçlendirecek tedbirleri hızlandırmasına ihtiyaç duyulmaktadır."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
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