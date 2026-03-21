Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de günlük bazda 717 bin 869 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 705 bin 731 megavatsaat olarak kaydedildi. Barajlı santraller üretimde ilk sırada yer alırken, rüzgar enerjisi ve linyit santralleri de önemli paylara sahip.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 798 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 809 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 28,4 ile barajlı santraller yer aldı. Bunu yüzde 22,5 payla rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 12,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 815 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 481 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan dikkat çeken mesaj! Resmen gözdağı verdiler

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Putin'den yeni mesaj
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu

Birlikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anneden sert ifadeler
Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! 3 ölü, 22 yaralı

Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'da binlerce Müslüman bayram sabahı camilere akın etti

Ülkenin başkentinde tarihi görüntü! Binlerce kişi camilere akın etti
Rusya'dan dikkat çeken mesaj! Resmen gözdağı verdiler

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Putin'den yeni mesaj
Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba

Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor

Milyonluk tekneler alev alev yanıyor