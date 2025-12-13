Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 19 bin 744 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 12 bin 685 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 534 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 464 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 19 bin 744 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 12 bin 685 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 261 megavatsaat elektrik ihracatı, 1265 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.