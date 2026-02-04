Haberler

Türkiye fındık ihracatından 5 ayda yaklaşık 973 milyon dolar gelir sağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 5 ayında toplam 972 milyon dolar gelir elde ederken, geçen yılın aynı dönemine göre miktar ve gelirde düşüş yaşandı.

Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 5 ayında yaklaşık 973 milyon dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2025-31 Ocak 2026 döneminde yurt dışına 972 milyon 974 bin 623 dolar karşılığında 77 bin 803 ton fındık satıldığı belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde yapılan 159 bin 681 ton fındık ihracatından, 1 milyar 299 milyon 297 bin 833 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Ekonomi
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! 'Evim' dediği mezarlıktan çıkmıyor

7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor