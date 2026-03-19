Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Dün Türkiye'de elektrik üretimi 960 bin 561 megavatsaat olurken, tüketim 951 bin 936 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek elektrik tüketimi 12.00'de, en düşük ise 04.00'te kaydedildi. Üretimde en büyük pay hidroelektrik santrallerin oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 440 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 412 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 26,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,7 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye dün 11 bin 898 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 779 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
