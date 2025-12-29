Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Dün Türkiye'de 916 bin 725 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 591 megavatsaat olarak belirlendi. Doğal gaz santralleri en yüksek üretim payına sahipken, elektrik ihracatı 17 bin 256 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 916 bin 725 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 591 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 146 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 32 bin 57 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 916 bin 725 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 591 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,6 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 17 bin 256 megavatsaat elektrik ihracatı, 142 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

