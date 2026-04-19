Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Dün Türkiye'de 910 bin 533 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 900 bin 560 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 12.00'de, en düşük tüketim ise 04.00'te gerçekleşti. Hidroelektrik santralleri üretimde en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 589 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 26 megavatsaatle 04.00'te yapıldı.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 10,4 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 385 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 129 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi

Yavaş'la ilgili yeni iddia gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Bariyerlere çarpan araç alev aldı, genç kadın feci şekilde can verdi

Bariyerlere çarpan araç alev aldı, genç kadın dışarı çıkarılamadı
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı

Kaymakamı bıçak ve sopalarla bu hale getirdiler
Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Adliye önünde kahreden yüzleşme: Acılı anne eski valiye hesap sordu
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı yeniden hızlandı

Orta Doğu’da korkutan hareketlilik! ABD uçakları akın akın gidiyor

Bariyerlere çarpan araç alev aldı, genç kadın feci şekilde can verdi

Bariyerlere çarpan araç alev aldı, genç kadın dışarı çıkarılamadı
Yoğun sis Boğaz’ı kapattı: Köprü manzarası izleyenleri hayran bıraktı

İstanbul'da mest eden görüntüler
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Metruk binada ölü bulundu

İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Yüzüstü yatarken bulundu