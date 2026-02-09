Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, dün 866 bin 59 megavatsaat elektrik üretti ve 855 bin 442 megavatsaat elektrik tüketti. En yüksek tüketim saati 20.00'de gerçekleşti. Üretimde ithal kömür santralleri birinci sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 866 bin 59 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 442 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 653 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 917 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 866 bin 59 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 442 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,5 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 677 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 107 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atletico Madrid'e büyük şok! Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı

Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Telefon kavgası facia ile bitti! Yeğenini dövdü, ablasını bıçaklayıp balkondan atladı

Dayı dehşet saçtı! Bir telefon konuşması 3 kişiyi hastanelik etti
Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, sabah ölü bulundu

Geceyi kiralık teknede geçirdiler, uyandıklarında felaketi yaşadılar
Atletico Madrid'e büyük şok! Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı

Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı

Brezilyalı oyuncu Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
12 maçtır yenilmiyorlar! Bu takımı kim durduracak?

12 maçtır yenilmiyorlar! Bu takımı kim durduracak?