Türkiye'de dün günlük bazda 866 bin 59 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 442 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 653 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 917 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,5 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 677 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 107 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.