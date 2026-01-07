Haberler

Türkiye'de dün 1 milyon 37 bin 2 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 26 bin 222 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 18.00'de gerçekleşirken, doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 379 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 835 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 21,6 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 690 megavatsaat elektrik ihracatı, 1910 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
