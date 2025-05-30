Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 928 bin 584 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 70 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 85 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 912 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 928 bin 584 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 70 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 814 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 979 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.