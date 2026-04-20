Türkiye'de dün günlük bazda 815 bin 921 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 805 bin 364 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 977 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 562 megavatsaatle 07.00'de yapıldı.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,6 ile rüzgar santralleri ve yüzde 11,6 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 12 bin 963 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 333 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.