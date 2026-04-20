Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 815 bin 921 megavatsaat, tüketimi ise 805 bin 364 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 21.00'de, en düşük ise 07.00'de gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 977 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 562 megavatsaatle 07.00'de yapıldı.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,6 ile rüzgar santralleri ve yüzde 11,6 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 12 bin 963 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 333 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı kabul etti

İran, dünyanın kilitlendiği kararını Pakistan aracılığıyla duyurdu
Ankara'da 9 mekana operasyon! Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar

Kirli oyun çöktü! 38 yabancı kadın...
Dünya gündeminden düşmeyen dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu

Dünya gündeminden düşmeyen dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Düğün salonunun depo kısmında ceset bulundu

Düğün salonunun depo kısmında ceset bulundu
Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası

Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası
Ankara'da 9 mekana operasyon! Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar

Kirli oyun çöktü! 38 yabancı kadın...
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi

Maç bitti olanlar oldu!