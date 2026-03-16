Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 880 bin 330 megavatsaat, tüketim ise 872 bin 282 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 21.00'de gerçekleşti. Üretimin büyük kısmı hidroelektrik santrallerinden sağlandı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 183 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 931 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 24,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bunu yüzde 17,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,5 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 12 bin 756 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 575??????? megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

