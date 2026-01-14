Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 110 bin 41 megavatsaat, tüketimi ise 1 milyon 95 bin 170 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saat 12.00'de kaydedildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 110 bin 41 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 95 bin 170 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 881 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 673 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 110 bin 41 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 95 bin 170 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 17 bin 296 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 427 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Hollywood yıldızının annesini tanıştırma girişimi boşa düştü: Annem...
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Hollywood yıldızının annesini tanıştırma girişimi boşa düştü: Annem...
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip