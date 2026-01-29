Haberler

Ekonomik güven endeksi ocakta aylık bazda değişim göstermeyerek 99,4 oldu

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks, önceki ay olan 99,4 değerinde sabit kaldı. Tüketici güven endeksi ise yüzde 0,3 artışla 83,7'ye yükseldi.

Ekonomik güven endeksi, ocakta aylık bazda değişim göstermeyerek 99,4 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2025'te 99,4 olan endeks, ocakta da aynı düzeyde kaldı.

Tüketici güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 0,3 yükselerek 83,7'ye çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,7 azalışla 103 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1,3 yükselerek 113,8 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,4 azalışla 112,6'ya gerilerken inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,5 artarak 85,7 değerini aldı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Ekonomik güven endeksinde yaklaşık son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20222023202420252026
Ocak102,699,999,699,799,4
Şubat99,799,499,299,2

Mart96,699,3100,4100,8

Nisan96102,899,396,5

Mayıs98,3104,298,496,5

Haziran95101,795,996,5

Temmuz94,599,794,396,1

Ağustos95,194,593,197,7

Eylül95,195,79597,7

Ekim9896,898,198

Kasım97,795,597,199,3

Aralık98,696,598,899,4

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
