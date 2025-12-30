Tüik: Ekonomik Güven Endeksi Aralık Ayında 99,5 Değerini Aldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, aralık ayında ekonomik güven endeksi 99,5 değerinde kalarak aynı düzeyde seyretti. Ancak, tüketici güven endeksi gerilerken, birçok sektörde güven endeksinde artış yaşandı.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, ekonomik güven endeksi aralık ayında aynı düzeyde kalarak 99,5 değerini aldı.
TÜİK, Aralık ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi 99,5 değerinde aynı kaldı.
Bir önceki aya göre, aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 103,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 115,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 84,5 değerini aldı.