Türkiye'nin dev turizm firması iflas etti

Türkiye'nin dev turizm firması iflas etti
Küresel ekonomik kriz Türkiye'de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son şirket Lüks Karakuş turizm firması oldu. Konya'da faaliyet gösteren ve geçtiğimiz aylarda konkordato ilan eden Türkiye'nin dev turizm firması iflas etti.

Türkiye'de artan girdi maliyetlerinden dolayı turizm firmaları zor günlerden geçerken, son olarak Konyalı Lüks Karakuş turizm firması iflas bayrağını çekti.

FİRMANIN İFLASINA KARAR VERİLDİ

Şirketin yaşadığı mali zorluklar nedeniyle açılan dava, resmi bir iflas kararıyla sonuçlandı. Ereğli ( Konya ) İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre: Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla Lüks Karakuş Turizm'in 10 Eylül 2025 günü saat 14:38 itibariyle iflasına karar verilmiştir. İ.İ.K. (İcra ve İflas Kanunu) 166. maddesi gereğince durum ilanen tebliğ edildi.

BİLET FİYATLARINA YAPILAN ZAMLAR BİLE YETERSİZ KALDI

Uzun süredir devam eden ekonomik dalgalanmalar ve özellikle motorin fiyatlarına gelen peş peşe zamlar, otobüs firmalarını iflasın eşiğine getirdi. Sektör temsilcileri, artan maliyetler karşısında bilet fiyatlarına yapılan zamların bile yetersiz kaldığını ve birçok firmanın ayakta kalmakta zorlandığını belirtiyordu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
