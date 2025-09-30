Haberler

Türkiye'nin dev tekstil firması konkordato ilan etti

Küresel ekonomik kriz Türkiye'de de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son firma EGM Giyim oldu. Mali darboğazdan çıkmayı başaramayan dev tekstil firması konkordato ilan etti.

Türkiye'de çok sayıda şirket son dönemde iyiden iyiye tırmanan küresel ekonomik krizin etkisiyle kepenk kapatmaya devam ediyor.

DEV FİRMA KONKORDATO İLAN ETTİ

Bingöl'de hizmet veren EGM Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yaşadığı mali darboğazın etkisiyle konkordato ilan etti.

"3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ"

Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yayımlanan ilanda; "Bingöl Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı davacılar Cemal Erdoğan (T.C. 47***62) ile Egm Giyim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Vergi No; 3251156155) hakkında; 25/09/2025 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildiği,

"GEÇİCİ KOMİSER OLARAK 2 İSİM GÖREVLENDİRİLDİ"

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 maddesi gereğince; davacıların sunmuş olduğu tablolardaki alacak sayısı ve alacak miktarları da göz önünde bulundurularak davacılara geçici komiser olarak; Mali Müşavir Bayram Keskin İle Burhan Arıkız'ın görevlendirildiği,

"7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ VERİLDİ"

Ayrıca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur" ifadeleri yer aldı.

