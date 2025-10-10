Haberler

Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti
Güncelleme:
Küresel ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de çok sayıda şirket iflas bayrağını çekerken halkaya eklenen son firma Yamanev Mobilya oldu. Isparta'da hizmet veren Türkiye'nin dev mobilya şirketi ekonomik darboğazın ardından konkordato ilan etti.

Türkiye'de küresel ekonomik krizin etkileri son dönemde iyiden iyiye hissedilmeye başlanırken iflas bayrağını çeken firmalara her gün bir yenisi ekleniyor.

KONKORDATO İLAN ETTİ

Isparta'da hizmet veren Türkiye'nin sayılı mobilya markalarından Yamanev Mobilya yaşadığı ekonomik darboğazın ardından konkordato ilan etti.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİ VERİLDİ

Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yamanev Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi için 3 aylık geçici mühlet süresi verirken, konkordato komiseri olarak Alpaslan Boşgelmez atandı.

Erdem Aksoy
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Adını daha önce hiç duymadığımız Türkiye'nin devasa mobilya şirketi... :)))

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Okadar dev ki ilk defa duydum ismini

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTarık K:

Yamanev isim zaten tutmazmış, ille de Yaman olacaksa Yamanze Yamante vs kafa çalışmıyor ki, başlığa Dev yazmaktan vazgeçin, daha doğrusu haberi büyütme arzusundan vazgeçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

