Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'de küresel ekonomik krizin etkileri son dönemde iyiden iyiye hissedilmeye başlanırken iflas bayrağını çeken firmalara her gün bir yenisi ekleniyor.

KONKORDATO İLAN ETTİ

Isparta'da hizmet veren Türkiye'nin sayılı mobilya markalarından Yamanev Mobilya yaşadığı ekonomik darboğazın ardından konkordato ilan etti.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİ VERİLDİ

Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yamanev Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi için 3 aylık geçici mühlet süresi verirken, konkordato komiseri olarak Alpaslan Boşgelmez atandı.