Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Araştırması Sonuçlandı

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 111 şirketle gıda firmaları zirvede yer alırken, 66 firmayla ana metal sanayi firmaları ikinci sıraya yerleşti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 araştırmasının sonuçları açıklandı.

Araştırmada en fazla şirketin yer aldığı sektör 111 firmayla gıda ürünleri imalatı oldu. Gıdayı, 66 şirketle ana metal sanayi, 46 kuruluşla motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve 38 firmayla elektrikli teçhizat imalatı takip etti.

Listede, kimyasal ürün imalatından 33, diğer metalik olmayan mineral ürün imalatından 30, tekstil ürünleri imalatından 24, fabrikasyon metal ürünleri imalatından (makine ve teçhizat hariç) 19, elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımından 17 şirket yer aldı.

Listedeki diğer sektörler ve şirket sayıları

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatından 16, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatından 14, kağıt ve kağıt ürünleri ile madencilik ve taş ocakçılığı imalatından 13'er, bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatından 9'ar, giyim eşyalarının imalatından 8 şirket listeye girdi.

İçeceklerin imalatından 7, diğer ulaşım araçlarının imalatından 6, ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatından (mobilya hariç) 5, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri, mobilya ve diğer imalatlardan 4'er, tütün ürünleri imalatı ile kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılmasından ise 2'şer şirket listede yer aldı.

Üretimden satışlarda "ana metal sanayi" zirvede

İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 araştırmasında listeye giren şirketlerin üretimden satışları 2024'te 2023'e göre yüzde 36,3 artarak 8 trilyon 688,5 milyar liraya ulaştı.

Listede yer alan şirketler incelendiğinde, üretimden satışlarda ilk sırada 1,4 trilyon lirayla ana metal sanayi yer aldı. İkinci sırada, 46 şirketin İSO 500 listesine girdiği motorlu kara taşıtı, treyler (römork), ve yarı treyler (yarı römork) imalatı yapan şirketler yer aldı. Söz konusu şirketlerin geçen yıl üretimden satışları 1,3 trilyon lirayı aştı.

Geçen yıl İSO 500'de en çok şirketle yer alan gıda sektöründeki 111 işletmenin üretimden satışları 1,2 trilyon lira oldu. Gıdayı 929,5 milyar lirayla kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yapan şirketler, 584,3 milyar lirayla elektrikli teçhizat imalatı yapan şirketler takip etti.

En büyük 500 şirket arasında en yüksek istihdamı 155 bin 23 kişiyle gıda şirketleri sağladı. Araştırmada en yüksek istihdam sağlayan sektörler arasında "motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı" 137 bin 468 kişiyle ikinci, "ana metal sanayi" 75 bin 143 ile üçüncü, "elektrikli teçhizat imalatı" 67 bin 214 ile dördüncü, "tekstil ürünlerinin imalatı" 57 bin 623 ile beşinci sırada yer aldı.