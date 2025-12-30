Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

1980 yılında Konya'da kurulan ve Mevlana şekerleriyle tanınan Konya Giba Gıda'nın konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedildi.

İHTİYATİ TEDBİRLER KALDIRILDI

Geçici mühlet sürecinin tamamlanmasının ardından verilen kararla, daha önce şirket için alınan geçici ve kesin mühlet kararları ile tüm ihtiyati tedbirlerin de kaldırıldığı bildirildi.

İFLAS SÜRECİ RESMEN BAŞLADI

Mahkeme kararının ardından geçici konkordato komiserinin görevinin sona erdiği kaydedildi. Ayrıca Konya 1. İcra Müdürlüğü nezdinde 2025/12 iflas sayılı dosya kapsamında iflas masasının oluşturulduğu ilan edilerek şirket hakkında iflas sürecinin resmen başlatıldığı belirtildi.