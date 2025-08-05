Türkiye'nin 41 yıllık dev şirketi, mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti

Türkiye'nin 41 yıllık dev şirketi, mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti
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1984 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye'nin köklü mermer şirketi, dar boğaza girince konkordato talebinde bulundu. Mahkeme tarafından şirkete üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Alacaklılar, alınan karara yedi gün içerisinde itiraz edebilecek.

Türkiye'nin 41 yıllık mermer devi Ayda Mermer, mali zorluklarla baş edemeyince konkordato ilan etti. Afyonkarahisar'da faaliyetini sürdüren Ayda Mermer ve bağlı şirketi Ayda Stone, konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet tanıdı.

DEV PROJELERE İMZA ATMIŞTI

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kurulan Ayda Mermer, 41 yıldır sektördeki faaliyetleriyle öne çıkıyor. Firma, Avusturya ve Macaristan sınırındaki Türk Anıtı, Tuna Nehri merdivenleri gibi uluslararası projelerin yanı sıra Ege Bölgesi'nden birçok ülkeye ihracat gerçekleştirerek şehir meydanlarına ve anıtlara mermer tedarik ediyordu.

ÜÇ AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

Afyonkarahisar'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Ayda Mermer ve dış ticaret alanında faaliyet gösteren kardeş şirket Ayda Stone, yaşadıkları mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. İscehisar Asliye Hukuk Mahkemesi, şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmesi ve iflas riskinin önüne geçilebilmesi için 3 aylık geçici mühlet tanıdı. Bu süre zarfında şirketlerin mali yapısı detaylı şekilde incelenecek. Öte yandan alacaklılar, konkordato sürecine itiraz etmek isterlerse 7 gün içerisinde görüş bildirme hakkına sahip olacak.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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