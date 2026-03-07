Türkiye, KKTC'ye F-16 göndermeyi değerlendiriyor

Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'nin güvenliği amacıyla adaya F-16 savaş uçakları konuşlandırılabileceğini bildirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sekizinci günde de sürüyor. İran ise misilleme yanıtlarıyla karşılık veriyor. Savaş devam ederken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği ile ilgili Ankara'dan bir değerlendirme geldi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, KKTC'nin güvenliği için adaya F-16 savaş uçaklarının konuşlandırılabileceğini bildirdi.

Kaynaklar son gelişmeler ışığında bu konuda planlamaların sürdüğünü ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı