Türkiye-Katar Ticaret Anlaşması İçin Menşe Kuralları Belirlendi

Türkiye- Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamındaki menşe kurallarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Türkiye ile Katar arasındaki Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması çerçevesindeki ticarete konu eşyanın menşesinin tespitine yönelik esaslar düzenlendi.

Buna göre, tamamen taraf ülkede elde edilen eşya ile taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olması kaydıyla, tamamen söz konusu ülkede elde edilmemiş girdiler ihtiva ederek orada üretilen eşya "menşeli ürün" olarak değerlendirilecek.

Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele, sadece yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getiren ve Türkiye veya Katar'a ithal edileceği beyan edilen ürünlere, bu ürünlerin ihracatçı taraf ülkeden ihraç edilenlerle aynı olması kaydıyla uygulanacak.

Ayrıca bu ürünlerin, değiştirilmemiş, herhangi bir şekilde dönüştürülmemiş veya iyi koşullarda muhafaza edilmelerine yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olması gerekecek.

Menşe ispat belgesi, ihracatçı taraf ülkede düzenlenme tarihinden itibaren 4 ay süreyle geçerli olacak ve bu süre zarfında ithalatçı taraf ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilecek.

Gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen veya seyahat eden yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünler ticari amaçlarla ithal edilmemişse, bir menşe ispat belgesi ibrazına gerek olmaksızın menşeli kabul edilecek.

Yönetmelik, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.