İş Bankasına uluslararası iş güvenliği ödülü

Türkiye İş Bankası, British Safety Council tarafından düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde (International Safety Awards) "Distinction" kategorisinde ödül kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli British Safety Council tarafından düzenlenen 68. Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri kazananlar belli oldu. İş Bankası, "Distinction" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bağımsız jüri üyelerinin değerlendirmelerine dayanan ödüller, dünya genelinde iş kazaları ve işle ilgili sağlık sorunlarını önlemeye yönelik kararlılıklarını ortaya koyan kuruluşlara veriliyor. Ödüllerle ayrıca iş yerinde çalışan refahı ve ruhsal sağlığının önemi de takdir ediliyor.

Bu yıl da inşaat, üretim, petrol, gaz, madencilik, finans gibi farklı sektörlerden 51 ülkeden toplam 893 başvurunun yapıldığı Safety Awards'ta İş Bankası, "Distinction" kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Ödül, bankanın çalışanlarına sağladığı güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.