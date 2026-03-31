İş Bankası Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde 'Distinction' Kategorisinde Ödül Kazandı

Güncelleme:
Türkiye İş Bankası, British Safety Council tarafından düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde 'Distinction' kategorisinde ödül alarak, iş yerinde güvenli çalışma ortamı sağlama konusundaki başarısını gösterdi.

İngiltere merkezli kar amacı gütmeyen British Safety Council kuruluşu tarafından düzenlenen, International Safety Awards'te (Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri) kazananlar belli oldu. İş Bankası, en yüksek seviyedeki 'Distinction' kategorisinde ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl 68'incisi gerçekleştirilen, bağımsız jüri üyelerinin değerlendirmelerine dayanan ödüller, dünya genelinde iş kazaları ve işle ilgili sağlık sorunlarını önlemeye yönelik kararlılıklarını ortaya koyan kuruluşlara veriliyor. Ödüllerle ayrıca iş yerinde çalışan refahı ve ruhsal sağlığının önemi de takdir ediliyor.

"İnşaat, üretim, petrol, gaz, madencilik, finans gibi farklı sektörlerden 51 ülkeden toplam 893 başvurunun yapıldığı Safety Awards'te İş Bankası, 'Distinction' kategorisinde ödül almaya hak kazanan tek banka oldu. Bu ödül, bankanın çalışanlarına sağladığı güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının bir göstergesi olarak öne çıkıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Afrika değil Denizli! Ormanda karşısına çıkan hayvana bakın
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidip petrolünüzü kendiniz alın

Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere tarihi rest