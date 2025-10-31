Haberler

Türkiye İş Bankası'ndan Eylül 2025 Hedefleri: 4.2 Trilyon TL Aktif Büyüklük

Güncelleme:
Türkiye İş Bankası, Eylül 2025 itibarıyla 4,2 trilyon TL aktife ulaşmayı hedeflediğini açıkladı. Banka, 3 trilyon TL'nin üzerinde kaynak sağlayarak ekonomiyi desteklemeye devam ettiğini duyurdu. Genel Müdür Hakan Aran, stratejik yatırımlarla uzun vadeli değer yaratma misyonuna odaklandıklarını belirtti ve yapay zeka ile yeşil dönüşüme vurgu yaptı.

TÜRKİYE İş Bankası, Eylül 2025 itibarıyla aktif büyüklüğünü 4,2 trilyon TL seviyesine taşıdığını duyurdu.

Banka, ekonomiye toplam 2,2 trilyon TL nakdi, 823 milyar TL gayrinakdi kredi olmak üzere 3 trilyon TL'yi aşan kaynak tutarı sağladığını bildirirken, ihracat başta olmak üzere ekonominin lokomotif ve dönüştürücü alanlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti. Bankanın toplam mevduatı Eylül 2025 döneminde 2,9 trilyon TL olarak gerçekleşirken, TL mevduat hacmi 2024 yıl sonuna göre yüzde 31,5 oranında artarak 1,6 trilyon TL olduğu aktarıldı. Banka, yılın ilk 9 ayında TL ticari mevduat hacmini yüzde 52 artışla 622 milyar TL'ye yükselttiğini bildirdi. Banka, bu dönemde, ekonominin temel yapı taşı olan KOBİ'lerin dönüşüm ihtiyaçları başta olmak üzere ülke ekonomisinin hizmetine sunma amacıyla uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi.

"YAPAY ZEKA, GİRİŞİMCİLİK, YEŞİL DÖNÜŞÜM, DİJİTALLEŞME ODAKLI STRATEJİK YATIRIMLARLA UZUN VADELİ DEĞER YARATMA MİSYONU İLE HAREKET EDİYORUZ'

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2025 Eylül ayı itibarıyla açıklanan finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, sağlam özkaynak ve finansal yapısıyla ikinci yüzyıllarına güçlü bir başlangıç yaptıklarını, 'Geleceğin Bankası' vizyonu ile yapay zeka, girişimcilik, yeşil dönüşüm, dijitalleşme odaklı stratejik yatırımlarla uzun vadeli değer yaratma misyonu ile hareket ettiklerini söyledi. İleri teknolojinin, üretken yapay zekanın şekillendirdiği günümüz dünyasında günün koşullarına paralel olarak yapay zekayla, yüksek teknolojiyle uyumlu iştirak anlayışını yeni nesil iştiraklerle çok daha güçlü bir yapıya evrilttiklerini belirten Aran, "Teknoloji ve sürdürülebilirlik ekseninde hayata geçirdiğimiz Yapay Zeka Fabrikası, İş Enerji gibi yeni nesil iştiraklerimizi, 15,5 milyon kullanıcıya ulaşan ve üst üste üçüncü kez Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması seçilen mobil uygulamamız İşCep'i bizi geleceğe taşıyacak ve global çaptaki hedefleri gerçekleştirmemiz noktasında sinerji yaratacak önemli varlıklarımız olarak görüyoruz. Bu sayede yarattığımız sinerji, özellikle ikinci yüzyılımızda ulaşmak istediğimiz 'dünyada en geniş coğrafyada en fazla müşteriye dokunan, hisse değeri en yüksek bankalardan biri olma' hedefimize bizi daha da yakınlaştırıyor. Geleceğe uzanan stratejik adımlarımız bir taraftan Bankamızın küresel ölçekteki vizyonunu güçlendirirken bir taraftan da sağlanacak yeni kaynaklar ve yatırımlar aracılığıyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına, ekonomik büyümesine ve toplumsal refahına daha fazla katkı sağlamamıza imkan tanıyor" dedi.

Eylül 2025'te öz kaynak büyüklüğü 381 milyar TL'ye yükselen, güçlü sermayesini yüzde 18 seviyesindeki sermaye yeterlilik oranı ile koruyan Türkiye İş Bankası, yılın ilk 9 ayında 44 milyar TL düzeyinde kar elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
