Türkiye İş Bankası lise öğrencileri için girişimcilik programı düzenleyecek

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup, lise öğrencilerine yönelik yeni girişimcilik programı "WorkupOnBoard"ı hayata geçirecek.

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup, lise öğrencilerine yönelik yeni girişimcilik programı "WorkupOnBoard"ı hayata geçirecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası bünyesinde yer alan Yapay Zeka Fabrikası (YZF) yürütücülüğünde gerçekleştirilecek program, bir projenin fikir aşamasından çalışan bir ürüne dönüşmesine kadar olan sürece yönelik yüksek yoğunluklu hızlandırma programı olarak kurgulandı.

Girişimcilik motivasyonu yüksek gençlerin bu alanda gelişmesi ve girişimcilik ekosistemiyle tanışmasını hedefleyen program, hibrit olarak 4-26 Temmuz'da düzenlenecek.

Programla yapay zekanın geleneksel teorik eğitim modellerinden ayrışarak yalnızca bilgi aracı değil, doğrudan üretim ortağı olarak kullanıldığı bir yapı sunuluyor.

Katılımcılar program boyunca yapay zeka destekli geliştirme araçlarıyla ürünlerini sıfırdan oluşturacak, gerçek kullanıcılarla test edecek ve hızlı yinelemelerle geliştirme sürecini deneyimleyecek.

Program, fikir geliştirme ve minimum uygulanabilir ürün (MVP) oluşturma, kullanıcı doğrulama ve ürün iyileştirme, büyüme ve Demo Day hazırlığı olmak üzere üç temel fazdan oluşacak, haftanın 3 günü fiziksel mentör destekli üretim, 2 günü ise asenkron çalışma yapılacak.

Katılımcılara bulut ve yapay zeka araç kredileriyle belirli reklam, test bütçesi verilerek, geliştirdikleri ürünleri gerçek kullanıcılarla buluşturma imkanı sunulacak. Yaklaşımla katılımcıların doğrudan müşteriyle temas kurabilen, test edilmiş ürünler geliştirmesi hedefleniyor.

Program sonunda katılımcılar, çalışan bir MVP, kullanıcı geri bildirimlerine dayalı ürün geliştirme deneyimi ve girişimcilik refleksi kazanacak, İş Bankası Girişimcilik Ekosistemi'ne erişim elde edecek. Ayrıca ekipler Demo Day'de projelerini girişimcilik ekosistemi paydaşlarına sunma şansı yakalayacak.

Yüz yüze bölümleri İş Vapur'da gerçekleştirilecek programa başvurular, 15 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

Kaynak: AA / Enes Ege
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Seçim yenilgisi sonrası Orban'ın yakın çevresi servetlerini yurt dışına kaçırmaya başladı

16 yıllık iktidarını sandıkta kaybetti ülkeden büyük kaçış başladı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
Bunun adı resmen soygun! Hesabı görenler inanamıyor

Bunun adı resmen soygun! Hesabı görenler inanamıyor