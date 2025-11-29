Haberler

Türkiye, IMO Konsey Üyeliğine 14. Kez Seçildi

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine üst üste 14. kez seçildiğini açıkladı. 139 ülkenin desteği ile bu başarı elde edildi.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) ihtisas kuruluşu olan ve dünya denizciliğinin standartlarını belirleyen IMO'nun 34. Genel Kurulu seçimlerinin 28 Kasım'da Londra'da yapıldığını aktardı.

Türkiye'nin 1999 yılından itibaren örgütün yürütme organını teşkil eden IMO Konseyine seçildiğine işaret eden Uraoğlu, "Uluslararası toplumun güvenini kazanan ülkemiz, 139 ülkenin desteği ile IMO Konsey üyeliğine üst üste 14. kez seçildi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, seçimlerin başarıyla sonuçlanması için Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin de yoğun çaba sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"139 ülkeden aldığımız bu desteğin arkasında, denizcilik alanında uluslararası düzenlemelere uygun olarak benimsenen başarılı politikalar ve atılan somut adımların yanı sıra IMO'nun çalışmalarındaki etkin varlığımız ve ülke görünürlüğümüz de yer almaktadır. Ülkemiz, denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ile bilgi ve tecrübesi sayesinde IMO'nun çalışmalarına ve hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edecektir."

