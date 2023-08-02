Türkiye ile Ekvator Ginesi arasındaki uçak seferleri başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ve Ekvator Ginesi'nin başkenti olan Malabo şehri arasındaki uçak seferlerinin en kısa sürede başlayacağını duyurdu. İki ülke arasında ulaştırma ve ticaret alanlarındaki işbirlikleri görüşüldü.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ve Ekvator Ginesi'nin başkenti olan Malabo şehri arasındaki uçak seferlerinin en kısa sürede başlayacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ekvator Ginesi Ulaştırma, Posta, Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Honorato Evita Oma'yı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasında ulaştırma ve ticaret alanlarındaki işbirliklerinin ele alındığı aktarıldı. Bakan Uraloğlu, görüşmede Türkiye'nin Afrika ülkelerindeki yatırımları konusunda, "Türkiye'nin Afrika vizyonu çerçevesinde kıta ülkeleri ile ticaret hacmini artırmak için karşılıklı kazanç prensibi ile yatırımlar yapıldı. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sektörün inşa ettiği ilişkiler kıta genelinde barış, istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamıştır. Türkiye'nin Afrika kıtasındaki toplam ticaret hacmi 2003 yılında 1,35 milyar dolar iken 2022 yılında 40,7 milyar dolara yükseldi. 2023 yılı sonunda ise hedefimiz 50 milyar dolar. Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi bizim için büyük önem arz ediyor. Denizcilik konusunda, iki ülke arasındaki ihracat ve ithalatın sağlanmasında önemli rol oynayan deniz taşımacılığının geliştirilmesi çok önemli. İki ülke arasında bir denizcilik anlaşması imzalanması için müzakerelere açık olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.Pandemi nedeniyle durdurulan İstanbul-Malabo seferlerinin artan taleple tekrar başlayacağını belirten Uraloğlu, "İki ülke arasında imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşması iç hukuk onay süreci sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Haberleşme konusunda, Ekvator Ginesi Posta İdaresi ile PTT arasındaki ilişkilerin gelecekte yeni iş birlikleri ile zenginleştirileceğini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.