Türkiye ile Çin Arasında Hava Seferleri Artıyor

Türkiye ile Çin Arasında Hava Seferleri Artıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Çin arasında imzalanan mutabakat zaptı ile haftalık yolcu seferi hakkının 21 frekansdan 49’a çıkarıldığını açıkladı. Türk sivil havacılığı, Asya-Pasifik bölgesinde bir dönüm noktasına ulaştı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Çin arasında imzalanan mutabakat zaptı ile iki ülke arasındaki haftalık yolcu seferi hakkının 21 frekanstan 49'a çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Mayıs tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Çin Sivil Havacılık Kurumu (CAAC) arasında mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Pekin'de gerçekleştirilen müzakerelerin Türk sivil havacılığının Asya'da tarihi bir diplomatik ve sektörel başarıya imza atmasıyla sonuçlandığını ifade etti. Çin ile imzalanan anlaşmanın yaklaşık 15 yıl aradan sonra sefer haklarında yapılan ilk artırım olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "İki ülke arasındaki haftalık yolcu seferi hakkını 21 frekanstan 49 frekansa çıkardık. Çin gibi küresel öneme sahip bir pazarda, Türk sivil havacılığı yeni bir çağ başlatıyor" dedi. Uraloğlu ayrıca, Türk hava yolu şirketlerine Chengdu, Xi'an ve Urumçi şehirlerine uçuş başlatma hakkının da alındığını belirtti.

'İSTANBUL HAVALİMANI'NI LOJİSTİK ÜSSÜ HALİNE GETİRECEK'

Bakan Uraloğlu, yolcu taşımacılığına ek olarak hava kargo taşımacılığında Çinli taşıyıcıların seferlere başlamasının ardından haftalık 14 frekans olan kargo hakkının da 28 frekansa çıkacağını belirtti. Uraloğlu, "Bu artış, Türk hava taşımacılığının lojistik gücünü Asya-Pasifik coğrafyasında görünür ve sürdürülebilir kılacak. Kargo ve yolcu kapasitesindeki bu artış, İstanbul Havalimanı'nı Doğu ile Batı arasında kilit bir küresel aktarma ve lojistik üssü haline getirecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin son dönemde Tayland, Hong Kong ve Avustralya ile imzaladığı mutabakat zaptlarını hatırlatarak, "Şimdi sırada Endonezya ve Singapur var. Türk taşıyıcıları, sadece uçuş yapmıyor; kıtalar arası bağ kuruyor. Asya-Pasifik bölgesinde rekabeti şekillendiren aktör haline geliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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