İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi nisanda 54,4'e yükseldi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi nisanda 54,4'e yükseldi.

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Nisan 2022 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre, endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Martta 53,9 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisanda 54,4'e yükseldi. Son veriler, imalatçıların yurt dışı talep koşullarında belirgin bir iyileşmeye işaret etti ve iyileşmenin hızı mart ayına göre hafif artış gösterdi. Böylece ihracat iklimi son 15 aylık dönem boyunca güçlendi.

Avro Bölgesi'ndeki büyüme zorlukları telafi etti

Nisan ayında Türk ihracatçıların en büyük 8 pazarında ekonomik aktivite büyüme kaydetti. Avro Bölgesi'nde gevşetilen salgın tedbirlerinin ekonomik aktiviteye sağladığı destek, tedarik zinciri aksamaları ve keskin fiyat artışlarının yol açtığı zorlukları telafi etti.

İtalya, İspanya, Fransa ve Hollanda'da üretim büyümesi ikinci çeyreğin başında ivme kazandı. Buna karşılık Almanya'da üretim artış hızı yeniden 2022'de görülen en düşük seviyeye geriledi. Türk imalatçıların diğer iki ana ihracat pazarı olan ABD ve Birleşik Krallık'ta ise büyüme hız kaybetmesine rağmen yüksek temposunu korudu.

Rusya'da üretim daraldı ancak marta kıyasla hız kesti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı ekonomik aktivite nisan ayında güçlü bir şekilde artmaya devam etti ve büyüme yılbaşından bu yana en yüksek hıza ulaştı.

Nisan ayında üretimin daralma kaydettiği en büyük ihracat pazarı, Türk imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 2'sini oluşturan Rusya oldu. Ukrayna'da yaşanan savaş ve uygulanan yaptırımlar sonucu Rusya'nın ekonomik aktivitesi üst üste ikinci ay geriledi. Ancak düşüş mart ayına kıyasla hız kesti.

Nisan ayında bir diğer endişe konusu, Kovid-19 salgınına karşı uygulanan sıkı önlemlerin ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilediği Çin oldu. Üretimdeki gerileme Şubat 2020 sonrası en belirgin düzeyde gerçekleşti ve anket kapsamındaki ülkeler içerisinde en yüksek oranda kaydedildi.

Buna karşılık ekonomik aktivitedeki en güçlü genişleme, 5 yılı aşkın veri serisinin en yüksek büyüme hızına ulaşan Katar'da kaydedildi. Orta Doğu'nun diğer bölgelerine bakıldığında, üretimin Mısır ve Lübnan'da gerilediği, Suudi Arabistan'da ise artmaya devam ettiği görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Türk imalat sanayi ürünlerinin tüm ana ihracat pazarlarında devam eden büyüme, firmaların yurt dışından yeni işler almaları açısından fırsatların devam ettiği anlamına geliyor. Küresel ekonomi genelindeki ciddi fiyat baskıları her ne kadar büyümeyi sınırlayacak gibi görünse de Türk lirasındaki zayıflık, firmaların fiyat rekabetindeki göreli avantajlarını korumalarına yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.