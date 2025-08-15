Türkiye Finans, Yılın İlk Yarısında Ekonomiye 263 Milyar Lira Katkı Sağladı

Türkiye Finans, yılın ilk 6 ayında Türkiye ekonomisine 205 milyar lira nakdi ve 58 milyar lira gayri nakdi olmak üzere 263 milyar liralık katkı sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı ikinci çeyrek mali bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren Türkiye Finans, yılın ilk yarısında ülke ekonomisine 205 milyar lira nakdi ve 58 milyar lira gayri nakdi finansmanla toplam 263 milyar liralık destek sağladı. Sağladığı finansman portföyündeki büyümenin de etkisiyle banka, toplam aktiflerini yüzde 22,9 artırarak 356,6 milyar liraya çıkardı.

Banka, yasal öz kaynaklarını geçen yıl sonuna göre artırarak 35,9 milyar liraya ulaştırırken, bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 17,9 olarak gerçekleşti.

Fon kaynağını genişleterek, topladığı fonları haziran sonu itibarıyla yüzde 22,1 artışla 230 milyar liraya ulaştıran banka, artan fon kaynağını finansman hacmini büyütmek için kullandı.

Reel ekonomiye kaynak aktarmaya devam eden banka, bu dönemde kullandırdığı fon büyüklüğünü yüzde 27,6 büyüterek, KOBİ'leri ve üretimi destekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, sürdürülebilir büyüme stratejilerini yılın ikinci çeyreğinde de koruduklarını vurguladı.

Söz konusu dönemde güçlü performans sergilediklerini aktaran Akşam, "Katılım finans sisteminin reel ekonomiyle olan güçlü bağını daha da derinleştirdik." ifadesini kullandı.

Akşam, yılın ilk yarısında da toplamda 263 milyar liralık finansmanla milli ekonomiye doğrudan katkı sağladıklarını belirtti.

Gayri nakdi finansmanlarını yüzde 26 artırarak, hem dış ticaret işlemlerine hem de teminat ihtiyacı olan firmalara kaynak sunduklarına dikkati çeken Akşam, "Böylece sürdürülebilir, adil ve kapsayıcı bir büyümeyi destekledik. Bu güçlü ekonomik katkının temelinde, finansal sağlamlık ve dengeli büyümeyi esas alan stratejimiz yer alıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Katılım bankacılığını güçlendirmeye devam ettik"

Akşam, katılım bankacılığını güçlendirmeye devam ettiklerine işaret ederek, tasarruf sahiplerinin Türkiye Finans'a ve katılım bankacılığına duyduğu güveni, yılın ilk yarısında katılma hesaplarında yakaladıkları yüzde 31'lik artışla bir kez daha teyit ettiklerini vurguladı.

Söz konusu dönemde, güçlü sermaye yapısı ve etkin bilanço yönetimi sayesinde aktif kalitelerini korurken, sürdürülebilir karlılık hedeflerine de ulaştıklarını belirten Akşam, sermaye yapısıyla yasal öz kaynaklarını 35,9 milyar liraya taşırken, sermaye yeterlilik rasyosunu da yüzde 17,9 seviyesinde tutmayı başardıklarını aktardı.

Akşam, dijitalleşmenin sunduğu imkanları insan odaklı teknoloji anlayışıyla bütünleştirdiklerini dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dijital altyapımızı güçlendirmeye ve uçtan uca dijitalleşen çözümlerimizle müşteri deneyimini geliştirmeye odaklanıyoruz. Yeni nesil bankacılık vizyonumuzla, dijital kanallardaki işlem seti ve hacmimizi artırmaya devam ediyor, dijital çözümler ve mobil bankacılık deneyimimizi geliştiren yeniliklerimizle müşteri memnuniyetini ve bağlılığını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Teknolojiyi sadece verimlilik aracı olarak değil, aynı zamanda müşterimizle daha sıcak ve erişilebilir bir ilişki kurmanın anahtarı olarak görüyoruz."

Müşteriyle kurdukları güven ilişkisini, katılım bankacılığına özgü ürün ve hizmetlerle desteklediklerine işaret eden Akşam, "Kar payı prensibimize uygun, sürdürülebilir yatırım ürünleri ve reel sektöre yönelik yeni geliştirdiğimiz esnek finansman modelleri sayesinde hem bireysel müşterilerimize hem de ticari işletmelere uzun vadeli değer sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Akşam, 2025'in ikinci yarısında da insanı merkeze alan bankacılık anlayışı ve müşteri odaklı büyüme stratejisiyle yola devam edeceklerinin altını çizerek, Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceklerini aktardı.