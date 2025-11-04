Türkiye Finans Koşu Kulübü, 47. İstanbul Maratonu'nda Otizmli Çocuklar İçin Koştu

Türkiye Finans çalışanlarından oluşan Koşu Kulübü, 47.? ? İstanbul Maratonu'nda otizmli çocuklar için koştu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, "insan odaklı bankacılık" anlayışıyla tüm süreçlerde sosyal faydayı ve kapsayıcılığı merkeze alan çalışmalarını sürdürüyor.

Bireylerin topluma kazandırılması ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda nitelikli eğitime erişim konusundaki desteğini bu yıl da sürdüren banka, "Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu" sloganıyla düzenlenen 47. İstanbul Maratonu'na Türkiye Finans Koşu Kulübü ile katıldı.

Türkiye Finans Koşu Kulübü otizme dikkati çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Tohum Otizm Vakfı adına maratona katılırken, banka da 102 otizmli çocuğun her biri adına özel eğitim seansını karşılamak üzere bağışta bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, katılım finansın özünde yer alan insan odaklı bankacılık anlayışının yanı sıra 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın temel ve dönüştürücü vaadi olan "Kimseyi Geride Bırakma" prensibine yürekten inandıklarını belirtti.

Bu çerçevede özellikle eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmak için kaynakları seferber ettiklerini vurgulayan Büyükyıldırım, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir fayda anlayışıyla topluma değer katmayı hedefleyen Türkiye Finans olarak, Koşu Kulübü üyelerimizin büyük bir heyecan ve özveriyle yer aldığı maratona katılımımızla otizme dikkat çekerken, 102 otizmli çocuğun özel eğitim seanslarını destekledik. Bu anlamlı koşuda ter döken, farkındalık yaratan ve projemize gönülden katkı sunan tüm çalışanlarımıza içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu tür işbirlikleriyle hem kurum içi gönüllülüğümüzü teşvik ediyor hem de sosyal etkisi yüksek projelerin parçası olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Finans, bu tür işbirlikleriyle kurum içi gönüllülüğü teşvik etmeye ve sosyal etkisi yüksek projelerin parçası olmaya devam edecek."