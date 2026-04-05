Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de 924 bin 840 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 631 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek elektrik tüketimi 20.00'de, en düşük ise 05.00'te gerçekleşti. Barajlı hidroelektrik santralleri üretimde yüzde 33 pay aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 195 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 548 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 12,7 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 638 megavatsaat elektrik ihracatı, 1550 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına 90+10'daki golle tutundu
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

Sürekli tehdit ediyor ama... Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu