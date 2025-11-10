Haberler

Türkiye E-Ticaret Haftası'nda Gerd Leonhard Konuşacak

Türkiye E-Ticaret Haftası'nda Gerd Leonhard Konuşacak
Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye E-Ticaret Haftası'na dünyaca ünlü fütürist Gerd Leonhard katılacak. Leonhard, 'Teknolojiyi Kontrol Et, Geleceği Koru' başlıklı konuşmasında teknolojinin etik ve toplumsal boyutlarını ele alacak.

İSTANBUL, TİCARET Bakanlığı tarafından ETİD ve TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi katkılarıyla düzenlenen Türkiye E-Ticaret Haftası, dijital ekonominin geleceğini şekillendiren isimleri 21-22 Kasım'da İstanbul'da buluşturmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü fütürist Gerd Leonhard da bu yıl Türkiye E-Ticaret Haftası kapsamında İstanbul'da konuşmacı olarak yer alacak.

'Teknoloji çağının vicdanı' olarak anılan dünyaca ünlü fütürist Gerd Leonhard da bu yıl Türkiye E-Ticaret Haftası kapsamında İstanbul'da konuşmacı olarak yer alacak. Leonhard'ın 'The Good Future-Teknolojiyi Kontrol Et, Geleceği Koru' başlıklı konuşması, yalnızca yapay zekanın sınırlarını değil, insanın teknolojiyle kurduğu yeni ahlaki ilişkiyi de merkezine alıyor. Ona göre teknoloji artık bir araç değil; etik, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda zemininde yön verilmesi gereken bir güç.

EN ETKİLİ 100 İSİMDEN BİRİ OLARAK GÖSTERİLİYOR

Wired Magazine tarafından Avrupa'nın en etkili 100 isminden biri olarak gösterilen Gerd Leonhard, bugüne kadar 70'ten fazla ülkede 3.5 milyondan fazla kişiye hitap etti. Beş kitabın yazarı olan Leonhard, özellikle 'Technology vs Humanity' adlı eserinde yapay zekadan sanal gerçekliğe uzanan teknolojik dönüşümü; ekonomi, etik ve biyoloji ekseninde ele alıyor. "Akıllı teknolojilerle her şeyi yeniden tasarlayabiliriz. Ancak bunu kontrol altına almamız gerekiyor" sözleriyle dikkat çeken Leonhard, "Aksi halde herkes her şeyi kopyalayabilir. Eğer anlamı kaybedersek, veriler bizi kurtaramaz. Bunun sonu felaket olur" diyerek dijital çağın en kritik uyarılarından birini yapıyor. Eserleri 12 dile çevrilen Leonhard, 'People, Planet, Purpose, Prosperity' mottosuyla tanınıyor. Türkiye E-Ticaret Haftası kapsamında İstanbul'da vizyonunu paylaşacak olan Leonhard, teknolojinin insana ve topluma etkilerini ele alarak Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine küresel bir perspektiften ışık tutacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
