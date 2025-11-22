Türkiye E-Ticaret Haftası Etkinliği Sona Erdi

Ticaret Bakanlığınca, e-ticaret sektöründeki işbirliklerini güçlendirmek, yenilikçi çözümleri öne çıkarmak ve dijital ticaretin toplumsal ve ekonomik etkisini büyütmek hedefiyle düzenlenen Türkiye E-Ticaret Haftası etkinliğinde oturumlar sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye e-Ticaret Meclisinin katkısıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, "Future-Commerce/Geleceğin Ticareti" temasıyla gerçekleştirildi.

Program kapsamında düzenlenen "Dijital Ticaretin Başarı Kodları" başlıklı panelde konuşan Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa, satıcıların gerçek hikaye oluşturmasının önemine işaret ederek, hikayenin tüketiciyle bağ kurmayı sağladığını belirtti.

Bu anlamda yapılan araştırmalardan bahseden Karaboğa, 2019'da Harvard tarafından yapılan bir çalışmanın, hikaye temelli mesajların standart reklam mesajlarına göre yüzde 65 daha fazla hatırlandığını ortaya koyduğunu söyledi.

Bununla birlikte Karaboğa, Stanford Üniversitesinin 2016 çalışmasında ise bir sunumda paylaşılan hikayenin, aynı sunumdaki istatistiklere kıyasla 22 kat daha fazla hafızada kaldığını belirterek, "Reklam beynin mantıksal tarafına, hikaye duygusal merkezine hükmediyor." diye konuştu.

Pazar yerlerinde ya da kendi internet ortamında satış yapan satıcıların başarılarına da değinen Karaboğa, "İnanılmaz büyük başarılar var. 8-9 ülkeye ihracat yapan satıcılar var. Sıfır reklam. Hikaye ne? Bir kaliteli ürün ama bu kaliteli ürüne giderken de hikayeyi tüketiciye doğru anlatma noktası." dedi.

Gençlere ve girişimcilere seslenerek başarının bir süreç olduğunu anlatan Karaboğa, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başarı, bir yolculuk. Çok çalıştık, hedefler koyduk önümüze sürekli, o hedeflere ulaştık. Ulaştığımız anda ne oldu? Kota arttı, yeni bir hedef koyuldu. Dolayısıyla başarı böyle bir anda gidilen bir yer değil. Devamlı olan, devamlılığı olan bir yolculuk. Ne var o zaman başarıya giderken? Önce ilk adım var. Nedir o? Cesaret. Cesaret olmadan başarının ilk adımını sağlayamıyorsun, ulaşamıyorsun, oraya giriş yapamıyorsun. Tabii bunu motivasyonla beraber yapıyor olmak gerekiyor. İkincisi vazgeçmemek. Girdiniz, cesaret gösterdiniz. İlk etapta sorun yaşadınız, ürünlerinizi satamadınız, tüketicilerden şikayet aldınız, ürün elinizde kaldı. Ne oldu? Vaz mı geçtik? Geçmeyeceğiz. Peki sonra ne yapacağız? Çok çalışacağız.

Biz diyoruz ki burada, bu etkinlikte, aslında bunu slogan olarak da söylüyoruz. Diyoruz ki: Denemek cesaret, yanılmak kesinlikle öğretir, vazgeçmemek olgunlaştırır ama çok çalışmak başarının anahtarını size getirir. Bu yolda ilerlemek gerekiyor."

Etkinliğin son oturumu ise Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurul Üyesi Ebru Baybara Demir'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yerelden Başlayan Dijital Dönüşüm: Türkiye'den Başarı Hikayeleri" başlıklı oturum oldu.