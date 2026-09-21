Türkiye dün 888 bin 196 megavatsaat elektrik üretti, tüketim 868 bin 598 megavatsaat oldu.

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Türkiye'de dün günlük bazda 888 bin 196 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 598 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 399 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 529 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 888 bin 196 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 598 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,9 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 22 bin 148 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 607 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA