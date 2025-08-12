Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Bir süre önce Türkiye'den çekilen efsane cips yeniden raflardaki yerini aldı. Bir dönem çok satan ürünler arasında yer alan cipsin 330 TL'lik yeni fiyatı ise tartışma konusu oldu.
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye pazarından çekilen ve bir dönem ciddi satış rakamlarına ulaşan efsane cips Pringles raflara döndü.
FİYATI TARTIŞMA YARATTI
Yeniden market raflarındaki yerini aldığı konuşulan cipsin etiketinde yer alan fiyat ise yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
330 TL'DEN SATILIYOR
Avrupa ülkelerinde 2 ila 4 euro arasında satılan cipsin Türkiye'de 330 TL'den satışa sunulması büyük tepki çekti.