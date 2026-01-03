Türkiye'de yapay zeka uygulamaları girişimcilerin yeni rotası haline geldi

Türkiye'de girişimcilik ekosistemi, genç girişimcilerin sayısındaki artışa paralel olarak yapay zeka, blokzincir ve savunma sanayisi gibi alanlara odaklanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, girişimciler, gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte yeni alanlara yöneliyor.

Buna göre, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminde geçen sene fintek, oyun ve yapay zeka yatırımları öne çıkan alanlar olurken, bu yıl da bu trendin devam etmesi bekleniyor.

"Genç girişimcilerin finansmana kolay ulaşması önemli"

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu, AA muhabirine, son dönemde girişimcilik ekosisteminin nasıl şekillendiğine ve iş dünyasının beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle genç girişimcilerin finansmana kolay ulaşarak yeni fikirleri hayata geçirmesinin önemine işaret eden Allıoğlu, "Bunun için belki kefilsiz ya da bazı ipoteksiz krediler olabilmesi lazım. Bu konuda girişimcileri desteklemek gerekiyor." dedi.

Allıoğlu, kadınların toplam girişimciler içerisindeki payının yüzde 18 civarında olduğunu, bunun yüzde 50'lere ulaşması için kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık sağlayan adımların atılması gerektiğini söyledi.

Girişimciler için öne çıkan sektörlere ilişkin bilgi veren Allıoğlu, "Son dönemde yapay zeka, blokzincir ve savunma sanayisi, girişimcilerin gözdesi oldu. Ankara'nın avantajı, bir yerde savunma sanayisinin de başkenti olması ve bu alanda ciddi yatırımlar bulunması. Ankara bu anlamda ilerleyen günlerde daha fazla gelişecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'ya "büyük fuar merkezi" talebi

Allıoğlu, Ankara'nın bu alanlardaki potansiyelini artırması için bazı yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Özellikle başkentten yurt dışına direkt uçuşların kısıtlı olduğunu belirten Allıoğlu, "Bu konuda Ankara'ya yatırım yapan da yatırım yapmak isteyen de zorlanıyor. Ankara'daki etkinliklere gelen yabancılar ise fazla vakit kaybediyor. Ayrıca tüm odaların, belediyelerin ısrarla söylediği gibi henüz Ankara'da büyük bir fuar merkezimiz yok. Bunun için sivil toplum örgütleri olarak çok çalışıyoruz, konuyu her yerde dile getiriyoruz." diye konuştu.

Allıoğlu, üniversite-sanayi işbirliğinin de girişimcilik ekosisteminde önemli yere sahip olduğunu, bu konuda teknokentlerin daha fazla geliştirilebileceğini kaydetti.

"Fikrini hayata geçiren gençler desteklenecek"

Dernek olarak yürüttükleri projelere ilişkin bilgi veren Allıoğlu, özellikle "Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu" kapsamında bu yıl burs verdikleri öğrenci sayısını 300'e çıkardıklarını dile getirdi.

Allıoğlu, bu projenin bir şehit kızına burs verme fikriyle başlayarak büyüdüğünü, gelinen noktada bu çocuklara staj imkanı da sağlandığını, mezun olduklarında ise iş hayatına atılmalarına destek verildiğini anlattı.

Bu yıl sürdürecekleri projelerden birinin de girişimcileri, sektör temsilcilerini ve uzman konuşmacıları bir araya getiren "İşte Fırsat" toplantıları olduğunu belirten Allıoğlu, ayrıca Türkiye'deki girişimcilik çalışmalarını desteklemek için hayata geçirdikleri yarışmanın ikincisini düzenleyeceklerini söyledi.

Allıoğlu, genç girişimcilere yönelik yarışmanın, fikrini hayata geçirerek faaliyete başlamış kişileri desteklemek amacıyla yürütüldüğünü, temel hedefin bu kişilerin dünyaya açılmasına katkı sunmak olduğunu kaydetti.