Türkiye'de ulaşımda "TRKart" dönemi! Yıllardır gündemdeydi, sonunda resmiyete kavuşuyor

Türkiye'de tüm kent kartların tek bir kartta buluşması, yıllardan bu yana hem vatandaşların da hem de şoförlerin talebiydi. Bu konuyla ilgili proje, yoğun çalışmaların ardından resmiyete kavuştu.

"PROJEDE SONA GELİNDİ"

Haber Global'de yer alan habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, vatandaşların tüm kentlerdeki toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesi için tek kart projesi başlattı. Bakanlık, Türkiye Kart Projesi'nde sona gelindiğini duyurdu.

İLK TESTLER HAZİRAN AYINDA KONYA'DA

Proje kapsamında kernel geliştirmeleri tamamlandı. PTT geliştirmeleri ise Mayıs'ta tamamlanacak. Konya'da Haziran ayında ilk testleri uygulanacak. Testlerden sonra da projenin, bu yıl içinde kadar en az bir ilde kullanılması planlanıyor.

METRO VE MARMARAY'I DA KAPSIYOR

ülke genelindeki tüm ulaşım araçlarında kullanılabilecek TRKart, metro ve Marmaray'ı da kapsıyor. Kullanıcılar, tek kartla bulunduğu kentteki toplu taşıma araçlarına binebilecek. Sistem hem kartlı hem de dijital platformda kullanılabilecek.

Vatandaşlar toplu taşımada sadece bir kart kullanacak. Projenin hayata geçirilmesiyle kent değiştiren vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilecek.

Haberler.com - Ekonomi