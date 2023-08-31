Türkiye'de Sera Tarımcılığı Yükselişte

Son yıllarda Avrupa ve dünya ülkelerinden sonra Türkiye'de üreticiler sera tarımcılığına yöneliyor. Bu sayede üründe kalite ve tonaj artıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sera tarımcılığı her geçen gün artarken üreticiler bu sayede az alandan çok para kazanıyor. Sera Üreticisi Mehmet İleri, "Tarım geleceğin sektörü ve tarıma bağlı üretimde ekonominin en büyük saç ayaklarından biri olarak görüyorum. Seradan 1 dönüm üzerinde alınan ürün açık arazide ortalama 5-6 dönümlük bir alana tekabül ediyor. Bin metrekarelik serada ortalama 25 tona yakın domates hasadı yapıyoruz. Nisan ayının başlarında dikim yapıp 70 gün içinde ürün topluyoruz. Bu toplama Ekim ayının ilk haftasına kadar devam ederken her gün ürün alıyoruz. Serada bir domates bir marul hasadı yaparken, salatalıkta iki ürün bir marul olmak üzere üç ürün hasadı yapılıyor" diye konuştu.

Seralarda dışarıda yapılan tarımın aksine kalite ve tonaj artığını belirten İleri, "Bu sayede üretici daha fazla kazanıyor. Masraf, işçilik az üretim çok olunca yüzler gülüyor. Seralarda az ilaç olduğunda buralarda yetişen ürünler daha organik ve doğal oluyor" ifadelerini kullandı. - BURSA