Türkiye'de Şarap Yapımında Kullanılan Üzümler İçin DNA Analizi Başlıyor

Heritage Vines of Turkey ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye'de şarap yapımında kullanılan diğer üzümlerle kıyaslamak üzere Sungurlu Beyaz'ından numune istedi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hande Tahmaz Karaman ve L'Institut Agro Montpellier, ortak bir çalışma ile Türkiye'de şarap yapımında kullanılan yerel çeşitlerin DNA analizlerinin yapılarak profillerinin belirlenmesi ve bu verilerin enstitünün zengin veritabanı ile kıyaslanarak bu çeşitlerin muhtemel akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi konusunda bir çalışma başlattı.

2017 yılında bu işin öncülüğünü yapan ve aynı zamanda üretici olan Selahattin Ambarkütük ile temas kuran yetkililer, Ayağıbüyük Köyü'nde 200 dönüme yakın alanda üretilen Sungurlu Beyazından numune istedi.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "2023 hasadı itibariyle ticari şarap yapımında kullanılan 68 yerel çeşidin DNA analizi ile profillerinin belirlenmesinin, Türkiye için farklı yararlarının olacağına inanıyoruz. Öncelikle, birçok bölgede mevcut olan ve yakın zamana kadar aynı çeşit olarak kabul edilen çeşitlerin ayrılmasını sağlayacak, ayrıca, daha önce ikinci planda kalan ve şarap yapımında daha az değer verilen bazı çeşitlerin yeniden değerlendirilmesini mümkün kılacaktır. Elde edilecek verilerin, batı dünyasında kullanılan birçok çeşidin kökenleri ile ilgili belirsizlikleri de gidereceğine inanıyoruz. Bu çalışmaya katkıda bulunmak adına sizden "Sungurlu" çeşidine ait yaprak örneklerini ekte yer alan tarife uygun olacak şekilde göndermenizi rica ediyoruz. Bir diğer önemli ricamız da örnekleri kargolarken "gönderici ödemeli olacak şekilde" göndermeniz olacak. Katkılarınız için şimdiden teşekkürü borç biliriz" ifadeleri kullanıldı. - ÇORUM